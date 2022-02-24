Під час повітряної атаки по військовому аеродромі у Старокостянтинівській громаді було завдано незначної шкоди. Ніхто не поранений. Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

"Збираємо себе в кулак і боронимо Україну. Хмельниччина теж відчула подих війни. Вранці завдано удару по військовому аеродрому в Старокостянтинові. Завдана шкода є незначною", - повідомив голова ОДА.

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