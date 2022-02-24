На Франківщині підприємство "Карпатнафтохім" тимчасово призупиняє роботу

Товариство з обмеженою відповідальністю "Карпатнафтохім" призупиняє роботу під час воєнного стану в Україні. Про це повідомили на сторінці підприємства.
"З метою уникнення можливих негативних наслідків та враховуючи той факт, що ТОВ "Карпатнафтохім" є об’єктом критичної інфраструктури, повідомляємо про зупинення виробничих потужностей на період дії воєнного стану", — йдеться у дописі.
Також на заводі повідомляють про готовність реалізації режиму воєнного стану відповідно до вимог чинного законодавства України.
Під час онлайн-звернення міський голова Калуської громади Андрій Найда розповів, що у місті перевірили всі інфраструктурні об'єкти та забезпечили їх посиленою охороною.
"Наразі триває призупинення роботи підприємства "Карпатнафтохім". Всі інші підприємства, цех з очищення стоків, азотно-киснева станція, цехи, які забезпечують життєдіяльність підприємства та потреби міста, працюватимуть і надалі", — розповів Андрій Найда.
З його слів, у місті триває організація місць для перебування людей з інших областей України.
Що відомо
Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та селі Корнич Коломийського району. На Facebook-сторінці МВС України повідомили, що ворог знищує ракетними комплексами аеропорт Івано-Франківська та склади ПММ.
За попередньою інформацією, через обстріли двох аеродромів на Івано-Франківщині травмувалися п'ятеро людей, поранення незначні. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомив керівник поліції області Сергій Безпалько.
Читайте також
- З 24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан через вторгнення Російської Федерації
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!