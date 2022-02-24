На Франківщині підприємство "Карпатнафтохім" тимчасово призупиняє роботу

Товариство з обмеженою відповідальністю "Карпатнафтохім" призупиняє роботу під час воєнного стану в Україні. Про це повідомили на сторінці підприємства.

"З метою уникнення можливих негативних наслідків та враховуючи той факт, що ТОВ "Карпатнафтохім" є об’єктом критичної інфраструктури, повідомляємо про зупинення виробничих потужностей на період дії воєнного стану", — йдеться у дописі.

Також на заводі повідомляють про готовність реалізації режиму воєнного стану відповідно до вимог чинного законодавства України.

Під час онлайн-звернення міський голова Калуської громади Андрій Найда розповів, що у місті перевірили всі інфраструктурні об'єкти та забезпечили їх посиленою охороною.

"Наразі триває призупинення роботи підприємства "Карпатнафтохім". Всі інші підприємства, цех з очищення стоків, азотно-киснева станція, цехи, які забезпечують життєдіяльність підприємства та потреби міста, працюватимуть і надалі", — розповів Андрій Найда.

З його слів, у місті триває організація місць для перебування людей з інших областей України.

Що відомо

Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та селі Корнич Коломийського району. На Facebook-сторінці МВС України повідомили, що ворог знищує ракетними комплексами аеропорт Івано-Франківська та склади ПММ.

За попередньою інформацією, через обстріли двох аеродромів на Івано-Франківщині травмувалися п'ятеро людей, поранення незначні. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомив керівник поліції області Сергій Безпалько.

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