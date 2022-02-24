Телевізійне мовлення Суспільного передано каналу "Рада"

Станом на 19:00 телевізійне мовлення Суспільного мовника взято під контроль Урядом та тимчасово передано телеканалу "Рада". Інформація щодо тривалості включення телеканалу "Рада" буде доповнена.
Нагадаємо, з 6:30 24 лютого через вторгнення Росії усі платформи Суспільного мовлення працюють в режимі інформаційного марафону для оперативного висвітлення останніх новин поточної ситуації.
Інформаційний марафон Суспільного:
- на телеканалі UA: ПЕРШИЙ;
- на усіх регіональних каналах Суспільного;
- на діджитал-платформах Суспільне Новини.
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