Телевізійне мовлення Суспільного передано каналу "Рада"

Станом на 19:00 телевізійне мовлення Суспільного мовника взято під контроль Урядом та тимчасово передано телеканалу "Рада". Інформація щодо тривалості включення телеканалу "Рада" буде доповнена.

Нагадаємо, з 6:30 24 лютого через вторгнення Росії усі платформи Суспільного мовлення працюють в режимі інформаційного марафону для оперативного висвітлення останніх новин поточної ситуації.

Інформаційний марафон Суспільного:

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