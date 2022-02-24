Івано-Франківська обласна клінічна лікарня переходить на посилений режим роботи

Івано-Франківська обласна клінічна лікарня готова приймати поранених цивільних та українських воїнів. Для цього медпрацівники підготували половину від усіх ліжок, розповів Суспільному медичний директор медзакладу Андрій Яворський.
"Ми — завжди готові. Зараз — посилений режим, ми готові приймати більше людей. Лікарі — на телефонному зв'язку. Ми збільшили кількість ліків, медичного інвентарю. Якщо буде необхідність, ми додатково залучимо лікарів", — розповів Андрій Яворський.
З його слів, сьогодні (24 лютого — ред.) у лікарні підготували додаткові ліжка. Всього у медзакладі — 745 ліжок, з них 50% — тримають для поранених.
"Планову госпіталізацію ми призупинили, операції — також не проводитимемо. Надаємо тільки ургентну допомогу. Лікарня — в режимі очікування", — сказав Андрій Яворський.
Що відомо
Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та селі Корнич Коломийського району. На Facebook-сторінці МВС України повідомили, що ворог знищує ракетними комплексами аеропорт Івано-Франківська та склади ПММ.
За попередньою інформацією, через обстріли двох аеродромів на Івано-Франківщині травмувалися п'ятеро людей, поранення незначні. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомив керівник поліції області Сергій Безпалько.
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