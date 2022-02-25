У селі Вознесенське на Золотоніщині військові збили російський літак. Інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

За її словами нині шукають пілота, який катапультувався під час падіння збитого літака.

Як розповіла власна кореспондентка Суспільного Дарія Шевченко з місця події, зі слів місцевого населення, літак впав поза межами населеного пункту.

За словами сільського голови Олександра Титаренка, він та охоронці почули, як щось вибухнуло.

"Я і два охоронці, ми почули якийсь вибух, підняли голови і побачили багато диму. Завгосп Пальмірської школи сказав, що щось біленьке блимало, потом у нього це попало, бахнуло", - розповів сільський голова.

Суспільне Черкаси

За його словами, на місці зараз працюють правоохоронці. Суспільне звернулося по коментар до Нацполіції області.

За словами місцевого жителя Анатолія Власенко, він чув два "хлопка":

"Десь о пів на восьму ранку я чув два хлопка, а тоді був дим. Це відбулося в стороні Зорівки".

Що відомо

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Розсішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.

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