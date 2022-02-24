Як в Одесі курсує громадський транспорт

Громадський транспорт Одеси працює у штатному режимі. Про це кореспондентці Суспільного повідомив директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман.
На питання, чому в деяких районах Одеси не курсують маршрутки, чиновник відповів, що такі випадки поодинокі. Ситуацію вже нібито стабілізували.
"Все працює в штатному режимі, можливо були якісь одиничні випадки, але вони швидко ліквідуються", – розповів Жеман.
За словами очевидців, на деяких вулицях міста транспорт так і не з'явився.
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