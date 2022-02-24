Підриви та падіння ракет. В ОК "Південь" розповіли про ситуацію на Одещині

Станом на 15 годину 24 лютого в Одесі та Одеській області зафіксували чотири падіння ракет та два підриви. Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь".

О 13:40 в селищах Кароліно-Бугаз та Грибівка падіння по одній ракеті, водночас під Одесою, біля аеропорту "Буялик" відбулось падіння двох ракет.

В Одесі поблизу заводу "Пресмаш" було зафіксовано два підриви на території виробничого цеху.

Загиблих немає.

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