Підриви та падіння ракет. В ОК "Південь" розповіли про ситуацію на Одещині

Станом на 15 годину 24 лютого в Одесі та Одеській області зафіксували чотири падіння ракет та два підриви. Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь".
О 13:40 в селищах Кароліно-Бугаз та Грибівка падіння по одній ракеті, водночас під Одесою, біля аеропорту "Буялик" відбулось падіння двох ракет.
В Одесі поблизу заводу "Пресмаш" було зафіксовано два підриви на території виробничого цеху.
Загиблих немає.
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