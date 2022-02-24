У небі над Одещиною зафіксували російські літаки – голова Доброславської ОТГ

Над Доброславом, що на Одещині, пролітали ворожі літаки, мешканців просять лишатися в будинках. Про це Суспільному повідомила голова Доброславської ОТГ Людмила Прокопенко.

Прокопенко повідомила журналістам, в селищі Доброслав що зафіксували два російські літаки, пролетіли низько над землею. Ніхто не бомбив, вибухів не було. За її словами те, що літаки російські, повідомили військовослужбовці.

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