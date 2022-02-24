logo logo
В результаті обстрілу на Одещині поранені 10 військових ЗСУ
ВІЙНАЗСУРегіони

В результаті обстрілу на Одещині поранені 10 військових ЗСУ

Ксенія Процепова
·
В результаті обстрілу на Одещині поранені 10 військових ЗСУ Кореспондент.net

В Іванівському районі, на Одещині, під час обстрілу 10 військовослужбовців отримали осколкові поранення. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними від МВС, обстрілювали військову частину А-2800 ЗСУ.

Читайте також

  • Медичні заклади Одещини безперебійно надають екстрену допомогу. Планові госпіталізації скасували
  • Усі одеські захисні укриття та бомбосховища комунальної власності відкриті
  • Внаслідок вибуху у Суворовському районі Одеси сталася пожежа. Загиблих та травмованих немає

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди