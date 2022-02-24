В результаті обстрілу на Одещині поранені 10 військових ЗСУ

В Іванівському районі, на Одещині, під час обстрілу 10 військовослужбовців отримали осколкові поранення. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними від МВС, обстрілювали військову частину А-2800 ЗСУ.

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