Рейси поїздів та автобусів у Луцьку не скасовували

У Луцьку залізничний та автовокзал працюють у штатному режимі. Рейси поїздів та автобусів не скасовували. Як розповіла Суспільному начальниця Луцького залізничного вокзалу Анжела Аладова, черги біля каси невеликі, квитки продають.

Зі слів Анжели Аладової, 24 лютого станом на 16:00 всі потяги курсують за графіком. "Очікуємо, поки нічого не можу ще сказати. Поки все спокійно", – зазначила працівниця.

Суспільне Волинь

На автостанції № 1 в обідню пору зафіксували черги. Щоб їх зменшити, відкрили додаткові каси, – зазначила диспетчерка Руслана Єленіна.

Суспільне Волинь

"Автостанція працює в штатному режимі, рейси не відмінені, працюють додаткові каси. Сьогодні (24 лютого – ред.) людей більше. Хочуть усі попасти додому, тому багато людей на автостанції", – каже диспетчерка.

Суспільне Волинь

Приїхав на автовокзал військовослужбовець Петро, аби повернутися на підкріплення військовим.

"Вирішив перервати відпустку, так як я військовий. Та повертаюся на підкріплення до побратимів. Їду у військкомат, буду діяти за їхніми вказівками. Не панікуйте, все буде добре, разом переможемо", – зазначив військовослужбовець.

У штатному режимі працює перевізник Михайло Яцина, який обслуговує частину маршрутів на Рівне, Львів, Тернопіль. "Людей багато, пробуємо їх довозити за місцем призначення, зберігання спокій та працюємо", – зазначив волинський перевізник.

Що відомо

На контрольно-пропускному пункті в Луцьку перевіряють всі автомобілі, котрі в’їжджають у місто. Поліцейські перевіряють документи у водіїв.

Станом на ранок 24 лютого всі стратегічні об'єкти, розміщені на території Волинської області, працюють у штатному режимі. У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома, – розповів у своєму відеозверненні до жителів громади Луцький міський голова Ігор Поліщук.

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