Міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків закликав жителів Чукалівки, Опришівців та Крихівців переїхати в інші райони міста та села. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Ми провели нараду нашого оперативного штабу міської територіальної громади. І просимо жителів села Чукалівки, мікрорайону Опришівці, Крихівців дислокуватися в інших районах міста та селах. Просимо, врахуйте це", — розповів Руслан Марцінків.

З його слів, о 15:00 в Верховній Раді розглядатимуть закон про загальну мобілізацію.

Що відомо

Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та селі Корнич Коломийського району. На Facebook-сторінці МВС України повідомили, що ворог знищує ракетними комплексами аеропорт Івано-Франківська та склади ПММ.

За попередньою інформацією, через обстріли двох аеродромів на Івано-Франківщині травмувалися п'ятеро людей, поранення незначні. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомив керівник поліції області Сергій Безпалько.

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