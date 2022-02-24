Чи є черги на КПП "Ужгород — Вишнє Нємецьке". Що кажуть люди

Пасажиропотік збільшився у пункті пропуску "Ужгород — Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні. Там утворилася черга на виїзд. Інформацію Суспільному підтвердила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Через зайнятість, додаткових коментарів наразі не надала.

Суспільне поспілкувалося з людьми, які стоять у черзі на пункті пропуску.

Валерій з Києва виїжджає у Словаччину. Каже: “Коли є можливість виїхати за кордон, а там, я вважаю зараз спокійніше, то я вирішив скористатися нею. Хтось із сім’ї вирішив залишитися, бо вважають, що наганяється паніка. А хтось поїхав, для свого спокою, бо така ситуація”.

Іван проживає у Чехії. Каже: “Виїзд сьогодні — просто збіг. Донька зі мною, бо якраз паспорт забирала український. А так, ми постійно проживаємо в Чехії”.

Микола, який стоїть у черзі на КПП розповів, що працює в Чехії: “Сьогодні в мене запланована поїздка, їду в Чехію, я там працевлаштований”.

Олексій розповів: “Я не виїжджаю з України, я вивожу сім’ю. Це пов’язано з нападом. Сам я повертаюся — в мне тут робота і мама”.

Закарпатець Володимир вивозить дітей за кордон: “Я патріот України. Прошу всіх не панікувати. Все добре. Усім нам треба готуватися. Я тільки дітей відвожу і йду в партизанський загін. Якщо не я, то хто? Мене чекає машина, щоб дітей забрати, щоб вони були в порядку, а я йду, і я гордий за то. Найголовніше прохання до чоловіків і жінок — любіться і не сваріться, тому що нас єднає любов. Все буде добре”.

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