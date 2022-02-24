На автозаправках Тернополя утворилися черги

На тернопільських автозаправках утворилися черги. Поліція регулює рух біля автозаправок у Тернополі.

На заправці, що на вулиці Живова, наплив автомобілів з 6 години, розповів працівник заправки Олег. За його словами, черга розтягнулася приблизно на 100 метрів.

Суспільне Тернопіль Черга на заправці в Тернополі

"Великий наплив людей, але спокійно все. Багато заправляються до повного. І в бак, і в каністру заливають", – розповів чоловік.

Суспільне Тернопіль Пальне набирають у каністри

За словами чоловіка, бензину вистачає. Люди, з якими кореспонденти Суспільного поспілкувалися на заправці, що на Живова та тій, що на об'їзній міста, кажуть, що в черзі стоять близько пів години. "Подивився і не очікував, що буде така ситуація в Україні, тому вирішив зараз приїхати", – каже тернополянин Назар.

Нагадаємо, у Тернополі відновили роботу громадського транспорту.

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