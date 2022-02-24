У Тернополі відновили роботу громадського транспорту. Про це розповів голова Тернопільської громади Сергій Надал.

З його словами, у місті у звичному режимі подають воду, електрику і тепло. Всі служби працюють в злагодженому режимі.

"Ми змушені були припинити роботу громадського транспорту, у зв'язку зі сигналом "повітряна атака". Оскільки зараз поки що небезпеки немає, ми відновлюємо роботу громадського транспорту, але у випадку сигналу про можливу небезпеку, ми змушені будемо оперативно призупиняти роботу громадського транспорту. Будемо інформувати мешканців про те, що є загроза небезпеки. Прошу вас всіх слухати уважно сигнали сирени, слухати інформацію, яка буде озвучуватися по вуличному радіо, по місцевому радіо, телебаченню, де ви будете отримувати вказівки про необхідні дії у разі небезпеки. Велике прохання – без потреби не виходити з дому, бути разом зі своїми дітьми, разом зі своїми старшими батьками, опікуйтеся ними. Зараз ми займаємося додатковою закупівлею медикаментів, а також дизпалива, бензину, пального, тому можливо деякі заправки пального припинять роботу, оскільки їхнє паливо буде необхідне для того, щоб забезпечити обороноздатність міста і області", – каже Сергій Надал.

Перевезення відновили і між районами області. Про це розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, наразі бойових дій на території області не зафіксовано.

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