Біля банкоматів у Тернополі – черги

У Тернополі черги біля банкоматів. Про це повідомив кореспондент Суспільного Тарас Бурак.

За його словами, біля банкомату на вулиці Чорновола о 9.30 було 25 людей.

Суспільне Тернопіль Черга на вулиці Руській

Один із тих, хто був у черзі – Роман Яремович. Він розповів, що годину стояв у черзі.

“Дідусь їхав в село і потрібно було зняти гроші, тому що там немає банкоматів. Без паніки”, – каже Роман.

Суспільне Тернопіль Черга на вулиці Чорновола

У черзі до банкомату на проспекті Степана Бандери гроші знімав тернополянин Володимир.

Суспільне Тернопіль Ситуація біля банкомата на проспекті Бандери

“Та я прийшов, бо в мене все 23-го пенсія приходить, а 24-го приходжу забирати. Я знаю чого черга є, тому що воєнний стан, зрозуміло”, – каже тернополянин.

Суспільне Тернопіль Черга на вулиці Коперника

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