Біля банкоматів у Тернополі – черги

У Тернополі черги біля банкоматів. Про це повідомив кореспондент Суспільного Тарас Бурак.
За його словами, біля банкомату на вулиці Чорновола о 9.30 було 25 людей.
Суспільне Тернопіль
Один із тих, хто був у черзі – Роман Яремович. Він розповів, що годину стояв у черзі.
“Дідусь їхав в село і потрібно було зняти гроші, тому що там немає банкоматів. Без паніки”, – каже Роман.
Суспільне Тернопіль
У черзі до банкомату на проспекті Степана Бандери гроші знімав тернополянин Володимир.
Суспільне Тернопіль
“Та я прийшов, бо в мене все 23-го пенсія приходить, а 24-го приходжу забирати. Я знаю чого черга є, тому що воєнний стан, зрозуміло”, – каже тернополянин.
Суспільне Тернопіль
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