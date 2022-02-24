Василь Сидор, міський голова Славути: працюємо в штатному режимі

Славутський міський голова Василь Сидор розповів Суспільному: всі підприємства, в тому числі критичної інфраструктури, працюють.

"Все працює в штатному режимі. Порядок підтримує поліція. Школи і садочки не працюють. Укриття та підвальні приміщення всі перевірені і готові приймати людей в разі потреби. Магазини і АЗС працюють", зазначив Василь Сидор.

При цьому він закликає містян зберігати спокій, а дітей за можливості вивезти у село чи приватний сектор.

На 10.00 скликана термінова сесія міської ради.