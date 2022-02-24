На Хмельниччині встановлюють блок-пости між сусідніми областями

На Хмельниччині, у зв’язку із запровадженням надзвичайного стану на всій території України, встановлюють блок-пости між сусідніми областями - з Рівненською, Житомирською, Вінницькою.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг Хмельниччини.

"Тим, хто перебуває у дорозі – бути готовим до перевірки документів. По можливості – залишайтеся вдома, тримайте напоготові зібрані індивідуальні тривожні набори: документи, гроші, продукти харчування тривалого зберігання, натільна білизна, засоби гігієни, столові набори посуду, рушник, ліхтарик та запасні елементи живлення, аптечка першої допомоги, блокнот, ручка", - йдетья у повідомлені.

Додають, дорожня інфраструктура працює в штатному режимі, про будь які зміни оперативно інформуватимемо усіма доступними засобами.