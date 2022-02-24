Хмельницька АЕС працює у штатному режимі

Сьогодні, 24 лютого 2022 року, енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює у штатному режимі. На другому енергоблоці Хмельницької АЕС триває сьома доба планово-попереджувального ремонту.

Про це повідомили у пресслужбі атомної електростанції.

"Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", - повідомили у пресслужбі.

Додають, 24 лютого, о 01:30 енергосистему України було переведено в ізольований режим роботи та від’єднано від енергосистеми Російської Федерації.