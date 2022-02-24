У зв'язку із загрозою повітряних атак, на підприємстві "Черкаситеплокомуненерго" вивели з експлуатації вибухонебезпечні котли. Про це Суспільному повідомив директор підприємства Павло Карась.

Павло Карась поінформував, що було прийняте рішення і виведено з експлуатації котли старого типу.

"Ми вивели з експлуатації котли, які вибухонебезпечні в разі повітряної атаки. Це котли старого типу. Зараз несильний мороз, тому ми можемо обійтися без цих котлів", – сказав він.

Павло Карась поінформував, що може бути зниження на кілька градусів температури води:

"Параметри теплопостачання можуть дещо знижуватися, як і параметри постачання гарячої води. В основному в центральній частині міста та в районі вулиці Різдвяна".

Він сказав, що всі котельні працюють. Теплом і гарячою водою місто забезпечене.

"Підприємство працює в штатному режимі. Ми перевели його по плану дії в особливий період. Створені резервні ремонтні підрозділи. Наші об'єкти знаходяться під охороною, яку ми здійснюємо самостійно. Ситуація контрольована і спокійна. Ми забезпечуємо теплопостачання всього міста", – прокоментував Павло Карась.

Він повідомив, що наразі не працює абонентський відділ, не здійснюється прийом громадян.

Що відомо

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

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