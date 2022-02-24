На Вінниччині пошкоджені три об'єкти військової інфраструктури: що відомо

На Вінниччині, внаслідок ворожого обстрілу, пошкоджено три об'єкти військової інфраструктури – військові частини поблизу Калинівки, Тульчина та села Бохоники. Про це на брифінгу повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

Калинівський арсенал

У Калинівському арсеналі та Аеродромі вибух прогремів сьогодні, 24 лютого, близько 08:20. З міста й навколишніх сіл триває евакуація.

Фото: Суспільне

Людей вивозять до віддалених сіл громади. Наразі евакуювали близько 200 чоловік.

Під час вибуху загинув один військовий, ще один помер у лікарні. Загалом 26 поранених. Серед них — шість цивільних.

Фото: Суспільне

Травмовані перебувають у районній лікарні у стані середньої важкості. Для того, щоб знайти для них донорів крові, знадобилося 20 хвилин. Про це повідомляють на Facebook сторінці Калинівської міськради.

Фото: Суспільне

Згодом стало відомо, що ще один військовий помер у лікарні. Двох людей оперують, про це Суспільному повідомили з власних джерел.

Фото: Суспільне

Відомо, що вибух на Калинівському арсеналі спричинили 3 снаряди скинуті з безпілотника, який прилетів з боку Придністров'я.

Відео пожежі, яку спричинили вибухи, оприлюднили у соцмережах.

У Калинівській міській раді повідомили, що всі військові частини, які дислокуються на території громади, перебувають у повній бойовій готовності.

Читайте також: Воєнний стан: ситуація на Вінниччині

Військові частини поблизу Тульчина та села Бохоники

Коментарів, щодо наслідків пожежі на військових частинах у Тульчині та селі Бохоники, в місцевих громадах не дають.

Відео з наслідками атаки, яка сталася сьогодні вранці, 24 лютого, на локаторну станцію у Тульчині опублікували в мережі. На ролику — знищене приміщення, вирви та залишки обгорілих автомобілів.

Запис поширено в місцевих групах у Viber.

Читайте також