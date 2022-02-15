Бомбосховища та укриття на Вінниччині: де вони та в якому стані

Вінничани готують підвали багатоквартирних будинків, які можуть бути використані для тимчасового укриття у разі бойових дій.

Визначити приміщення для укриттів у місті мають голови ОСББ. Це можуть бути підвали, або ж перші поверхи будівель. Таке рішення 9 лютого ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Відтак, саме управителі будинків і мають зробити усе, аби прибрати підвали. А місця самих укриттів позначити табличками.

Карта захисних споруд на Вінниччині

На сайті обласної служби з надзвичайних ситуацій можна знайти карту найближчих укриттів, зокрема для людей з інвалідністю. Позначені вони відповідними знаками. Це міжнародний розпізнавальний знак цивільної оборони — блакитний рівносторонній трикутник на помаранчевому фоні.

Фото: Державна Служба з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

Поради військових

Підвали можуть бути укриттям, але тимчасовим, — розповідає військовий. На випадок обстрілу, говорить, потрібно зберігати спокій.

"Для укриття підвал придатний. Якщо будуть артилерійські обстріли — можна сховатися в цей підвал. Тимчасово перебути. Для тривалого перебування — небажано", — зазначив військовий.

Що робити якщо підвалу немає, або ж там розташовані магазини? Ми запитали у начальника міського відділу з питань надзвичайних ситуацій Олега Парфілова.

"У багатоквартирних житлових будинках підвальні приміщення можуть перебувати в приватній власності. В такому випадку використання приміщення для укриття має вирішуватися на зборах мешканців із запрошенням власників, чи законного користувача", — зазначив Парфілов.

Фото: Суспільне Вінниця

Прибирання підвалу на Замостянській, 36

Мешканці багатоповерхівки у Вінниці об'єдналися і вийшли на прибирання підвалів. Вони закинуті, замість консервацій, протягом трьох десятиліть люди сюди зносили всілякий мотлох, — розповідає очільниця ОСББ "Замостянська 36" Надія Дмитрієва. Розгрібають завали цегли, виносять сміття, аби вразі надзвичайної ситуації їм із дітьми було де сховатися.

"У нас багато людей похилого віку, з інвалідністю. Ніби й паніки немає, але люди запитують, куди бігти, куди звертатися. Вирішили прибрати, щоб в разі чого, мати де перебути. Тут тепло, проходять теплотруби. Світло хоча б до середини підвалу. Декілька ліжок, щоб стареньким було де присісти. Загалом це все, що ми маємо", — каже Надія Дмитрієва.

Фото: Суспільне Вінниця

У багатоповерхівці на Замостянській, 36 — 160 квартир. Мешкають тут близько пів тисячі людей, каже голова ОСББ Надія Дмитрієва. Тут три під'їзди і стільки ж підвалів. Світло є лише в одному підвалі.

Альона Чаплінська у будинку на Замості живе 30 років. До цього часу підвали в домі були закритими і занедбаними. Прийшла прибирати, бо раптом що, каже, а вдома 5 дітей.

"Тут були комора, потім з'явилися безпритульні люди, які це все крали, ламали і зносили сміття. Тому люди почали відмовлятися від них, а сміття все накопичувалося. Зараз прийшов час важкий. Ми розуміємо, що в разі війни буде небезпечно і вирішили прибрати", — говорить Альона Чаплінська.

"Ніби не треба боятися, надіємося на краще, але нехай буде чисто, щоб раптом що, могли сюди прибігти. Не знадобиться, то придумаємо щось. Приміщення завжди згодиться", — каже вінничанка Оксана Сергієнко.

Фото: Суспільне Вінниця

Роботи у підвалах на Замостянській вистачить іще на декілька днів — каже голова ОСББ Надія Дмитрієва. Щойно повиносять сміття, планують завезти сюди воду, свічки і одяг.

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