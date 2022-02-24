Людям, що отримали поранення внаслідок обстрілу Калинівського арсеналу, шукають донорів. Про це повідомляють на Facebook сторінці Калинівської міськради.

Здати кров для поранених мешканців Калинівської громади можна у районній лікарні, а саме на третьому поверсі третього корпусу (дитяче відділення).

Причиною вибуху на арсеналі стала атака з повітря. Про це Суспільному розповів Калинівський міський голова Василь Поліщук. Один військовий загинув. Ще 20 поранено. Є травмовані й серед цивільних. Наразі відомо про шістьох. Їхній стан — середнього ступеню важкості, каже Поліщук.

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