Список поїздів для охочих евакуюватися з Донецької області

Інформація для тих, хто хоче виїхати за межі Донецької області залізницею.

Станом на тепер є такі можливості:

З Краматорська:

— о 16:17 виїде склад у 5 вагонів до Дніпра, вмістить 400 пасажирів;

— о 20:21 виїде склад у 6 вагонів до Дніпра, вмістить 400 пасажирів.

Із Маріуполя:

— о 13:14 виїде склад у 6 вагонів до Запоріжжя, вмістить 420 пасажирів;

— о 16:18 виїде склад у 10 вагонів до Кривого Рогу, вмістить 800 пасажирів.

Із Костянтинівки:

— о 15:00 виїде поїзд Хюндай на 600 пасажирів.

Очікуємо додаткової інформації від Укрзалізниці.

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Про це повідомив Павло Кириленко.

Нагадаємо, що наразі евакуацію оголошено ЛИШЕ у Луганскій області. Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що "Всі на містах. Ми відійшли від обласної адміністрації, тільки для того, щоб зберегти зв'язок".