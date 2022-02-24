У лікарнях Полтавщини призупинили плановий прийом пацієнтів

У медичних закладах області через запровадження воєнного стану призупинено планову госпіталізацію пацієнтів. Про це Суспільному розповів заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Юрій Курилко.

За словами Юрія Курилка, усі медичні установи Полтавщини працюють у штатному режимі, але поки медичну допомогу надаватимуть лише ургентним пацієнтам, тобто людям у невідкладних та критичних станах.

Заклади регіону, в яких лікують хворих на COVID-19 попри запровадження воєнного стану працюють без змін. Про це Суспільному розповіла головна лікарка обласної інфекційної лікарні Наталія Свириденко.

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