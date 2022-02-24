За добу COVID-19 діагностували у 1018 мешканців Львівщини

На ранок 24 лютого на Львівщині зареєстрували 1018 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 3354 людини одужали, 9 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 1374 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 1018 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки коронавірусу зареєстрували:

Дрогобицький район: 50;

Золочівський район: 33;

Львівський район: 614 (м. Львів – 454);

Самбірський район: 27;

Стрийський район: 187;

Яворівський район: 33;

Червоноградський район: 74.

У стаціонарах лікарень області перебувають 889 людей. Ліжкова мережа заповнена на 16,75%. У реанімації перебувають 100 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 36.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 303 357 людей. 242 370 мешканців Львівщини одужали, 6569 – померли.

Що відомо

На ранок 23 лютого на Львівщині зареєстрували 557 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 2049 людей одужали, 15 — померли.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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