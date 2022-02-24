За добу COVID-19 діагностували у 1018 мешканців Львівщини

На ранок 24 лютого на Львівщині зареєстрували 1018 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 3354 людини одужали, 9 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 1374 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 1018 осіб", – повідомили в ЛОДА.
Нові випадки коронавірусу зареєстрували:
- Дрогобицький район: 50;
- Золочівський район: 33;
- Львівський район: 614 (м. Львів – 454);
- Самбірський район: 27;
- Стрийський район: 187;
- Яворівський район: 33;
- Червоноградський район: 74.
У стаціонарах лікарень області перебувають 889 людей. Ліжкова мережа заповнена на 16,75%. У реанімації перебувають 100 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 36.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 303 357 людей. 242 370 мешканців Львівщини одужали, 6569 – померли.
Що відомо
- На ранок 23 лютого на Львівщині зареєстрували 557 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 2049 людей одужали, 15 — померли.
- З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
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