За добу COVID-19 діагностували у 557 мешканців Львівщини

На ранок 23 лютого на Львівщині зареєстрували 557 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 2049 людей одужали, 15 — померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 1696 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 557 осіб", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки захворювання на COVID–19 зареєстрували:

Дрогобицький: 7

Золочівський: 87

Львівський: 289 (м. Львів – 180)

Самбірський: 13

Стрийський: 139

Яворівський: 1

Червоноградський: 21

У стаціонарах лікарень області перебувають 1099 людей. Ліжкова мережа заповнена на 20,71%. У реанімації перебувають 129 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 44.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 302 339 людей. 239 016 мешканців Львівщини одужали, 6560 – померли.

Що відомо

На ранок 22 лютого на Львівщині зареєстрували 821 новий випадок інфікування коронавірусом. За добу 2536 людей одужали, 11 — померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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