Міський голова Івано-Франківська закликав жителів міста, окрім працівників критичної інфраструктури, перейти на дистанційну форму роботи. Комунальний транспорт працює, комунікації — теж. Про це в етері радіо "Західний полюс" розповів Руслан Марцінків.

"Школи, садочки не працюють. Також прохання до жителів Івано-Франківська максимально перевести роботу у дистанційний режим, зберігати спокій, взяти список наших бомбосховищ, які є майже у кожній школі й у кожному садочку. Також дуже важливо зараз розуміти, що ми робимо всі зусилля, щоб все працювало — вода, каналізація, електрика, зв'язок, частково транспорт, особливо, що стосується комунального. Ми будемо старатися, щоб він працював без перебоїв. Я б хотів відразу попросити зберігати спокій", — розповів Руслан Марцінків.

Якщо завтра війна: що потрібно знати іванофранківцям у випадку військового вторгнення

Оскільки в Україні ввели воєнний стан, каже міський голова, загальне керівництво державою і керівництво на місцях переймає військово-цивільна адміністрація.

"Станом на сьогодні у кожній області створюють військово-цивільні адміністрації й, відповідно, вони здійснюватимуть ту роботу, щоб забезпечити спокій, мир і відбити наступ ворога", — сказав міський голова.

За словами Руслана Марцінківа, у місті обстріляли військовий аеропорт, але він поки не може сказати, якою зброєю.

"Наші хлопці дають відсіч. Знаю, що льотна частина ще о 4:00 здійснювала відповідні бойові дії, але, вибачте, не все можу говорити, бо є військова таємниця", — розповів Руслан Марцінків.

Читайте також

По всій Україні запроваджують воєнний стан — Зеленський

Російська військова техніка порушила кордон в України в чотирьох областях — прикордонники

Поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком —Укрзалізниця

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини