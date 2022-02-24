У Глухівську лікарню доставлені 6 поранених військовослужбовців

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook Глухівська міська рада, у місцеву лікарню привезли перших шістьох важкопоранених військовослужбовці Збройних сил України. Інформацію Суспільному підтвердила Глухівська міська голова Надія Вайло.
Лікарні потрібна донорська кров. Донорів чекають у колишній дитячій поліклініці. Надія Вайло телефоном повідомила Суспільному, що також є поранені в Шостці.
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