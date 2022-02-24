Російські війська перетнули кордон в Сумській області

Окрім Сумської області, російська техніка порушила державний кордон у Чернігівській, Луганській та Харківській областях.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Доповнюється..
Читайте також:
- На Сумщині та в Сумах було чути обстріли
Що потрібно знати
У Сумах є перелік захисних споруд та протирадіаційних укриттів.
Карта протирадіаційних укриттів у місті Охтирка.
У Конотопі є карта захисних споруд та шість протирадіаційних укриттів.
Протирадіаційні укриття в Глухові.
Карта протирадіаційних укриттів у місті Кролевець.
Захисні споруди у Лебедині.
Сховища та протирадіаційні укриття у місті Шостка.
Роменська районна державна адміністрація, разом з переліком протирадіаційних укриттів, опублікувала алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій та перелік потенційно небезпечних місць району.
За інформацією Сумської міської ради, не підходять для укриття такі місця:
- Під'їзди будь-яких будинків. Від багатоповерхових будинків потрібно відійти на 30-50 метрів.
- Місця під машинами.
- Звичайні підвали будинків. Там слабке перекриття, відсутність запасних виходів та вентиляції. Існує ризик опинитися під значними завалами.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram