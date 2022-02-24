Російські війська перетнули кордон в Сумській області

Окрім Сумської області, російська техніка порушила державний кордон у Чернігівській, Луганській та Харківській областях.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Що потрібно знати

У Сумах є перелік захисних споруд та протирадіаційних укриттів.

Карта протирадіаційних укриттів у місті Охтирка.

У Конотопі є карта захисних споруд та шість протирадіаційних укриттів.

Протирадіаційні укриття в Глухові.

Карта протирадіаційних укриттів у місті Кролевець.

Захисні споруди у Лебедині.

Сховища та протирадіаційні укриття у місті Шостка.

Роменська районна державна адміністрація, разом з переліком протирадіаційних укриттів, опублікувала алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій та перелік потенційно небезпечних місць району.

За інформацією Сумської міської ради, не підходять для укриття такі місця:

Під'їзди будь-яких будинків. Від багатоповерхових будинків потрібно відійти на 30-50 метрів. Місця під машинами. Звичайні підвали будинків. Там слабке перекриття, відсутність запасних виходів та вентиляції. Існує ризик опинитися під значними завалами.

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