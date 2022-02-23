Команди Сумщини стартували на футбольному турнірі "Полтавська весна"

ФК "Вікторія" з Миколаївки та ФК "Тростянець" стартували у Полтаві на футбольному турнірі "Полтавська весна".

У матчі першого туру команди Сумщини зіграли між собою. Рахунок відкрили миколаївці на 43 хвилині матчу – влучним ударом по воротах "Тростянця" відзначився Вадим Шаврін. На це тростянецькі "містяни" відповіли голами Павла Пастухова на 69 хвилини і Пааго Генрі — на 80-й. У підсумку матч завершився з рахунком 2:1 на користь футбольного клубу "Тростянець".

Участь у турнірі, крім команд Сумщини, беруть полтавські “Ворскла” U-19 та СК "Полтава", кременчуцький “Кремінь” та “Гірник-Спорт” з Горішніх Плавнів. Матчі другого туру заплановані на 26-27 лютого: "Тростянець" зіграє з "Кремнем", у "Вікторія" — з “Гірником-Спорт”.

Читайте також

У Сумах спортсмени змагалися на Всеукраїнському турнірі з пляжної боротьби.

Сумські тхеквондисти привезли 6 нагород з Харківського чемпіонату.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram