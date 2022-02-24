Війна РФ проти України. НАТО збереться на екстрене засідання

Північноатлантичний Альянс о 9:30 за Києвом проведе екстрену зустріч у зв'язку з нападом Росії на Україну. Подробиць зустрічі не наводиться.

Про це повідомляє Euractiv.

Що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

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