Служба безпеки фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківщиною.

Про це на нараді 23 лютого повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

"Бачимо активне маневрування і пересування військ Російської Федерації вздовж наших кордонів. Поступово нарощується військова присутність, немає жодних елементів відведення військ від державного кордону України після так званих навчань", — сказав Дудін.

Водночас керівник управління вказує на пригнічений психологічний стан російських солдатів та неповне забезпечення — нестачу їжі, незадовільні умови розміщення тощо.

"На сьогодні, за отриманою нами інформацією, найкраща їхня тактична група нараховує лише 70% справної техніки. 30% техніки несправна. Ми бачимо навіть у напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, яка нездатна самостійно пересуватися. Ми бачимо щоденне зниження морально-психологічного показника в російських військах", — додав начальник УСБУ в Харківській області.

За інформацією Дудіна, російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

"Разом з тим, я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх просто серед поля або в цих безіменних гробах", — сказав Дудін.

Що відомо

21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.

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