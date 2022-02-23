Надзвичайний стан: чого очікувати жителям Тернопільщини

Комендантської години на Тернопільщині під час надзвичайного стану не буде. Про це під час брифінгу розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш.

За його словами, також не встановлюватимуть блокпостів на в'їздах в область. Діятиме заборона на проведення страйків. Також поліцейські можуть перевіряти документи в жителів області, тому при собі потрібно мати паспорт або ж електронний варіант документів у додатку "Дія".

“Це не військовий стан, бо зараз розганяють різні меседжі для дестабілізації ситуації. Надзвичайний стан – це коли вводяться деякі обмеження, але вони не стосуються громадян. Прості жителі як працювали, як використовували транспорт, як переміщались по області, так і в подальшому продовжують це робити. Надзвичайний стан введено тому, що ми бачимо зараз, що по всій Україні, зокрема на сході, є небезпека вторгнення Російської Федерації. Це для того, щоб акумулювати наші сили, бути завжди готовими і дати відсіч ворогу, якщо буде потрібно”, - каже голова облдержадміністрації Володимир Труш.

Поліцейські Тернопільщини працюють посиленому режимі. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, посилили охорону об'єктів інфраструктури та органів державної влади.

“Будуть додатковіперевірки транспорту, нам це дозволяє Закон "Про Національну поліцію" і Закон "Про надзвичайний стан". Ми, можливо, будемо обмежувати у русі транспорту окремі території, місця та вулиці, якщо для цього буде потреба. Тому, громадян просимо це сприймати, як належне. У засобах масової інформації ми обов'язково повідомлятимемо цю інформацію, щоб не було ніяких непорозумінь. Ми будемо перевіряти правила зберігання зброї, перевіряти власників зброї, надаємо, кому потрібно, зброю і дозволи на цю зброю. Але у цьому напрямку в нас повинен бути порядок”, - розповів Олександр Богомол.

За словами командира бригади тероборони області Євгена Фоменка, мобілізацію до війська поки не проводять, набирають людей в бригаду територіальної оборони. За вступ туди в Тернополі виплачуватимуть грошову допомогу. Про це розповів міський голова Сергій Надал.

“Рішенням виконавчого комітету міської ради запроваджено разову виплату в розмірі 20 тисяч гривень для тих, хто підпише контракт на службу в підрозділі територіальної оборони. Тому прошу максимально підтримати як на контракті, так і тих, хто хоче бути резервістами для подальшого захисту рідного міста і краю”, - каже Сергій Надал.

За словами міського голови, гроші виділятимуть з бюджету громади, зараз визначають механізм, за яким можна буде отримати виплати. Також Сергій Надал розповів, що громадський транспорт та заклади громадського харчування в Тернополі працюватимуть без змін. Додаткові обмеження можуть запровадити під час комісії з

Надзвичайний стан передбачає: встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження руху транспорту та його огляд, посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, заборону проведення масових заходів і страйків та примусове вилучення майна у разі потреби.

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