Введення в Україні надзвичайного стану, рішення про яке ухвалила РНБО та найближчим часом має прийняти Верховна рада України, на житті звичайних мешканців області не відобразиться. Про це повідомив під час брифінгу голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

«Дніпропетровська область – у нормальному режимі. Посилено працюють всі військові та правоохоронці. Школи, садки, лікарні, магазини, банки, підприємства, установи, організації – все працює і буде працювати. На житті звичайних мешканців області введення надзвичайного стану не відобразиться», – підкреслив посадовець.

Він наголосив, що режим надзвичайного стану дозволить правоохоронцям, прикордонникам та спецслужбістам бути ефективнішими.

Згідно із законодавством України, пропозиції щодо введення надзвичайного стану РНБО подає Президентові. Відповідний Указ Президента підлягає затвердженню Верховною Радою протягом 48 годин.

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