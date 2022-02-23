Укриття в Авдіївці: скільки їх у місті та чи знають жителі їх адреси

В Авдіївці нараховують 17 приміщень, які придатні для укриття людей. Там жителі можуть сховатися під час обстрілів. Такі є в адмінбудівлі та у підвалах багатоквартирних та приватних будинків, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Одне зі сховищ в Авдіївці розташоване у підвалі багатоквартирного будинку. Тут є лавиці, вбиральня та централізоване водопостачання. З міркувань безпеки місцевих жителів, заступник керівника військово-цивільної адміністрації Євген Удовенко, попросив не називати адреси міських сховищ. Їх в місті 17: в адмінбудівлях та у підвалах багатоповерхівок.

"Якщо є така необхідність вони (місцеві жителі — ред.) пересуваються до тих приміщень, де є підвали в будинках. Вони всі знають їх розташування — досвід восьми років. Люди все знають, як потрібно поводитися, куди потрібно пересуватися, або залишатися на місці. Залежить від ситуації", — говорить Євген Удовенко.

За словами мешканки будинку Наталії, вона вже ховалась у цьому сховищі.

"Ми у 2014-му році там були дуже часто. Тут страшно — дев'ять поверхів, впаде, хто відкопувати буде? Потім вже стали звикати, залишалися у квартирах, спускалися на перший поверх до ліфта, вважали, що товстіші стіни й з сусідами стояли тут", — розповіла Наталія.

Суспільне Донбас Жителька Авдіївки Людмила біля одного з будинків міста

У разі артобстрілу має план евакуації й місцева жителька Людмила. Каже, укриття облаштували з іншими мешканцями у власному будинку, доглядають за ним самотужки.

"Зараз він закритий, щоб там ніхто не лазив, щоб там порядок був. А коли почнуть бомбити — побіжимо туди, відчинять. У нас є господар на будинок, голова, він відкриє і все буде гаразд. Кожен має його телефон", — говорить Людмила.

У місті з людьми проводять роз’яснювальні бесіди, каже Удовенко. Розповідають, що робити під час обстрілу та де найближчі бомбосховища.

"У кожній школі, у кожному дитсадочку є свої плани, вони з ними ознайомлені, є відповідальні особи, які відповідають за це. Визначені безпечні місця де повинні знаходитися діти. По місту існує план евакуації, закріплена відповідна техніка, відповідні люди, які за наявності певних обставин будуть виконувати свої завдання", — повідомив Удовенко.

У старій частині міста, люди ховатимуться в підвалах своїх будинків, у приватному секторі.

Місцева жителька Лілія каже, у 2014-му ховалися у своїх погребах та в школі, яка неподалік.

Що відомо

Загалом, в Авдіївці 155 багатоквартирних будинків та близько двох тисяч приватних

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