Стефанчук заявив, що його сім’ю хотіли хакнути з Москви

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що невідомі намагалися зламати його акаунти й акаунти сім’ї, заблокувати банківські картки та здійснити інші кібератаки. Зловмисники, ймовірно, діяли з Москви.
Про це політик написав 23 лютого у Facebook.
"Дотримуйтесь кібергігієни, будьте обережні та не довіряйте випадковим повідомленням. Не забувайте здійснити зміну паролів, двофакторну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", — сказав парламентар.
Читайте також: Як створити надійний пароль для захисту даних. Відповідає кіберполіція
Що відомо
- 15 лютого виникли збої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо та портал "Дія".
- За фактом DDoS-атак на вебресурси Нацполіція відкрила провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.
- 16 лютого в Міноборони заявили, що на офіційний вебпортал відомтсва продовжують здійснюватися DDoS-атаки. Українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.
- Шість країн Європейського Союзу на прохання України задіють Сили швидкого реагування в кіберпросторі для допомоги Києву в боротьбі з кіберзагрозами, повідомив віцеміністр оборони Литви Маргіріс Абукявічюс.
Читайте також
В Україні з'являться сили оборони у сфері кібербезпеки – Резніков
"У нас війна з Росією, і це новий кіберфронт" — інтерв’ю з міністром цифрової трансформації
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!