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Стефанчук заявив, що його сім’ю хотіли хакнути з Москви
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Стефанчук заявив, що його сім’ю хотіли хакнути з Москви

Олег Павлюк
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Стефанчук заявив, що його сім’ю хотіли хакнути з Москви УНІАН

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що невідомі намагалися зламати його акаунти й акаунти сім’ї, заблокувати банківські картки та здійснити інші кібератаки. Зловмисники, ймовірно, діяли з Москви.

Про це політик написав 23 лютого у Facebook.

"Дотримуйтесь кібергігієни, будьте обережні та не довіряйте випадковим повідомленням. Не забувайте здійснити зміну паролів, двофакторну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", — сказав парламентар.

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Що відомо

  • 15 лютого виникли збої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо та портал "Дія".
  • За фактом DDoS-атак на вебресурси Нацполіція відкрила провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.
  • 16 лютого в Міноборони заявили, що на офіційний вебпортал відомтсва продовжують здійснюватися DDoS-атаки. Українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.
  • Шість країн Європейського Союзу на прохання України задіють Сили швидкого реагування в кіберпросторі для допомоги Києву в боротьбі з кіберзагрозами, повідомив віцеміністр оборони Литви Маргіріс Абукявічюс.

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