Закарпаття може прийняти до 50 тисяч переселенців – ОДА

Закарпаття у разі потреби може прийняти до 50 тисяч переселенців. Про це 23 лютого на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

"Це може бути і до 50 тисяч людей, якщо включаться усі мешканці області, небайдужі люди", — повідомив очільник ОДА. З його слів, область неодноразово проходила цей шлях у 2014 році і має досвід роботи в цьому напрямку.

"Контролюємо дані і маємо інформацію, яка кількість громадян України може переїхати на територію області. На цей момент немає якоїсь такої загрозливої ситуації, що немає де проживати на території області. Дуже багато гостей у місті, які орендували і купляють майно — квартири, будинки. У разі виникнення якихось незручностей для мешканців Закарпаття однозначно будемо реагувати і, можливо, створимо ситуативний центр, який буде, зокрема, приймати інформацію від тих українців, які приїжджають до нас на територію Закарпаття, для того, аби ми могли їм допомагати", — відзначив голова ОДА.

Що відомо:

Під час дії надзвичайного стану в областях працюватимуть оперативні штаби під керівництвом ОДА.

Комендантської години не буде. Закарпатців просять мати біля себе документи.

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