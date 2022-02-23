Комендантської години не буде. Закарпатців просять мати біля себе документи

Комендантської години у зв’язку із запровадженням надзвичайного стану на Закарпатті не буде. Про це 23 лютого на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив начальник Нацполіції в області Ярослав Колесник.

За його словами, громадян просять мати біля себе документи. Правоохоронці можуть перевіряти транспорт. Працюють в посиленому режимі. "Ніяких блок-постів не буде. Патрулі на цілодобовому чергуванні. Зброї ніякої вилучати не будуть", — розповів Ярослав Колесник.

Начальник Управління СБУ в Закарпатській області Іван Рудницький на брифінгу повідомив: наразі в Закарпатській області ситуація контрольована. Після введення надзвичайного стану Служба Безпеки України проводитиме заходи згідно з посадовими інструкціями.

Що відомо:

23 лютого Рада національної безпеки та оборони погодила запровадження надзвичайного стану по всій країні, крім двох напівокупованих областей: Донецької та Луганської. Рішення про посилення заходів і обмежень в рамках НС ухвалюватиме місцева влада в залежності від ситуації в кожному окремому регіоні.

Надзвичайний стан вводить окремим указом президент, після — його має затвердити ще Верховна Рада. У разі необхідності глава держави може його продовжити, але не більше ніж на 30 діб.

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