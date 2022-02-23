Ситуація на кордонах: як працюють пункти пропуску на Закарпатті

На Закарпатті не фіксують збільшення черг на виїзд з України через можливе запровадження надзвичайно го стану. На кордонах в області зберігається стабільний пасажиропотік.

Інформацію Суспільному 23 лютого повідомили у пресслужбах Чопського та Мукачівського прикордонних загонах. Пункти пропуску працюють у штатному режимі збільшення пасажиропотоку на виїзд з України немає.

"На ділянці Чопського прикордонного загону стабільна, без змін. Змін у законодавстві щодо порядку оформлення громадян на виїзд з України, а також повідомлень з Угорської сторони про зміни порядку пропуску наших громадян на території Угорщини так само немає", — розповіла речниця Чопського загону Ольга Трачук.

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова розповіла Суспільному: "Ситуація на ділянці Мукачівського загону стабільна". Пункти пропуску працюють у штатному режимі збільшення пасажиропотоку на виїзд з України не спостерігають.

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