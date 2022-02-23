На Львівщині понад 3500 дітей вакцинували проти поліомієліту

З 1 лютого, коли в Україні стартувала кампанія з вакцинації проти поліомієліту, на Львівщині щепили 3726 дітей. Загалом в області ще не вакцинували понад 15 тисяч дітей віком до 6 років. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Вакцину від поліомієліту ще мають отримати 15 754 дитини, яких не вакцинували вчасно відповідно до календаря щеплень. Наразі кампанію з вакцинації проти поліомієліту продовжили до 10 березня.

"На Львівщині нараховується 19 480 дітей віком від 6 місяців до 6 років, які не отримали жодного з шести необхідних щеплень від поліо. З них вже отримали щеплення у межах вакцинальної кампанії 3726 осіб" — каже керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко.

Поліомієліт — вірусне захворювання, яке може призвести до незворотного паралічу та навіть смерті. Ліків від нього немає. Врятувати і підтримувати життя в разі ураження дихальних м’язів можна лише штучно підтримуючи процес дихання. Після поліомієліту функція вражених хворобою органів та м’язів не відновлюється.

Вакцинація від поліомієліту належить до десяти обов’язкових дитячих щеплень. Дітей щеплюють від поліо 6 разів. У 2 та 4 місяці — вакциною у вигляді ін’єкції. У 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років — дитина отримує поліомієлітну вакцину у вигляді крапель. Вакцинація — безкоштовна.

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