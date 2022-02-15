На Львівщині триває кампанія вакцинації проти поліомієліту. 15 лютого, аби привернути увагу громадськості до цієї теми, у Львові в "Сквері на валах" рекордсмен книги рекордів Гіннеса Олег Скавиш протягнув машину швидкої зубами.

У "швидкій" було 20 дітей.

Суспільне Львів Діти заходять у авто "швидкої"

"Я часто долучаюсь до таких акцій. Насамперед використовую, бо це привертає увагу суспільства. Це моя неординарна здатність і це притягує людей. Я думаю, якщо маєш талант, то використовуй його для хорошої справи. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Вакцинація — це здоров’я. Все ясно і зрозуміло", — каже рекордсмен книги рекордів Гіннеса Олег Скваш.

Суспільне Львів Олег Тягнизуб (Олег Скваш) протягнув зубами "швидку" з 20 дітьми всередині

Поліомієліт — вірус, який вражає центральну нервову систему і може призвести до паралічу м’язів. Ліків проти цієї хвороби немає. Єдиний вихід — це вакцинація.

" Найгірше, що може статися — зупинитися серце, або можуть зупинитися дихальні м’язи. Тоді людина зможе дихати лише за допомогою апарату штучної вентиляції легень і на все життя буде прикутою до ліжка. 10% тих, хто захворів мають, на жаль, можливість померти", — каже головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко.

Як повідомила регіональна координаторка кампанії з імунізації проти поліомієліту на Львівщині Олена Левицька, зараз провакциновані 1659 дітей.

"Неохоплені діти повністю, або не мають жодної дози, або неохоплені становлять 19,5 тисяч. Це є максимальна цифра. Це реально правдиві дані. Це діти від шести місяців до шести років. Це вікова група 2016-го-2021-х років народження", — каже Олена Левицька.

За її словами, якщо цих дітей не провакцинують, є ризик спалаху поліомієліту.

Що відомо

На Львівщині вакцинують дітей, які пропустили щеплення від поліомієліту. Кампанія стартувала 1 лютого

Зараз в Україні лікарі діагностували два випадки поліомієліту. До цього, це захворювання фіксували у 2014 році, тоді був один пацієнт.

Дітей щеплюють від поліомієліту 6 разів. У 2 та 4 місяці — вакциною у вигляді ін’єкції. У 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років — дитина отримує поліомієлітну вакцину у вигляді крапель. Вакцинація безкоштовна.

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