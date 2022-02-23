Впровадження надзвичайного стану на всі території України ніяк не вплине на звичайне життя мешканців Хмельниччині. Про це під час сьогоднішнього брифінгу розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Гамалій.

Посадовець додає, надзвичайний стан вводять для того, щоб спецслужби, поліція, надзвичайник могли краще та ефективніше діяти.

"Є указ президента, протягом 48 годин його затвердять у Верховній Раді України і тільки після цього він почне діяти. Відповідно до закону України, що означає надзвичайний стан. Це на територіях областей починають діяти оперативні штаби, під головуванням голови обласної державної адміністрації. Встановлюється посилений контроль в’їздів та в’їздів з території міста та областей. Може обмежуватись рух транспортних засобів. Встановлюється заборона проведення масових заходів та заборона проведення мітингів", - розповів очільник області.

Додає, комендантська година на територіях областей та міст не вводиться допоки не буде прийняте відповідне рішення.

"Про мобілізацію теж не йде мова, на сьогодні закликаються тільки резервісти і тому прошу саме головне не панікувати і тільки звертати увагу на офіційні видання", - говорить чиновник.

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