Впровадження надзвичайного стану на всі території України ніяк не вплине на звичайне життя мешканців Хмельниччині. Про це під час сьогоднішнього брифінгу розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Гамалій.
Посадовець додає, надзвичайний стан вводять для того, щоб спецслужби, поліція, надзвичайник могли краще та ефективніше діяти.
"Є указ президента, протягом 48 годин його затвердять у Верховній Раді України і тільки після цього він почне діяти. Відповідно до закону України, що означає надзвичайний стан. Це на територіях областей починають діяти оперативні штаби, під головуванням голови обласної державної адміністрації. Встановлюється посилений контроль в’їздів та в’їздів з території міста та областей. Може обмежуватись рух транспортних засобів. Встановлюється заборона проведення масових заходів та заборона проведення мітингів", - розповів очільник області.
Додає, комендантська година на територіях областей та міст не вводиться допоки не буде прийняте відповідне рішення.
"Про мобілізацію теж не йде мова, на сьогодні закликаються тільки резервісти і тому прошу саме головне не панікувати і тільки звертати увагу на офіційні видання", - говорить чиновник.
Що відомо
- "Немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків". СБУ — про надзвичайний стан
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Надзвичайний стан передбачає:
- встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
- посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
- заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
- заборону страйків;
- примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.