У польових умовах: на Черкащині навчали військових кухарів

У Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби в Оршанці, що на Черкащині, 22 лютого сертифікати військових кухарів отримали двадцять військовослужбовців-контрактників.

Протягом двох тижнів професійні кухарі з прикордонних загонів Луцька, Львова, Маріуполя, Подільська та Лисичанська вчилися працювати в польових умовах на військових пересувних кухнях.

У меню був полтавський борщ з галушками, азу по-татарськи із картоплею, олів’є і тертий пиріг. Готували страви у котлі:

"Перший час не виходило піймати отой баланс аби не підгоріло, аби воно і кипіло, і температура була нормальною. У перший день була така проблема", — розповів військовослужбовець Одеського загону морської охорони Данило Вітвіцький.

Суспільне Черкаси

За словами голови циклової комісії інженерної підготовки зв'язку та підготовки кухарів Сергія Меланіча, по прибуттю на підготовку курсанти вже мають цивільну освіту кухаря. Серед них є професійні кухарі, які до вступу до лав прикордонної служби працювали в цивільних закладах харчування.

"Працював на кухні, на стоянці кораблів та катерів. Жодного разу не було ніяких проблем. Увесь час хвалять, усім все подобається. Там легше було готувати: людей не так багато, не потрібно підтримувати весь час полум’я. Я із закритими очима готую усе м’ясне. Якщо мені уві сні дати ножа, я можу розрубати свинину. Для мене це ніяких проблем не створює", — зазначив Данило Вітвіцький.

На заняттях військовослужбовців навчають технології приготування їжі, роботі з обладнанням та організацію харчування військовослужбовців, зауважив Сергій Меланіч.

"Після засвоєння теоретичної частини, військовослужбовці проходять виробничу практику, вона проходить на базі їдальні головного центру. Основною формою виробничої практики є робота на технічних засобах приготування їжі в польових умовах, тобто на польових кухнях", — прокоментував голова.

Суспільне Черкаси

За словами Сергія Меланіча, у Головний центр підготовки особового складу прибуло 20 військовослужбовців по контракту з різних регіонів України: з Луцького прикордонного загону, Луганського прикордонного загону, Донецького, Подільського та інших загонів.

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