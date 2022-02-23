Кабінет міністрів 23 лютого підтримав проєкт закону "Про вихід з Угоди про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

Законопроєкт регулює проведення внутрішньодержавних процедур, необхідних для виходу з Угоди. Автори документу, Міністерство культури та інформаційної політики, зазначають, що Угода "не відповідає національним інтересам України, враховуючи збройну агресію Російської Федерації".

"Ще однією причиною виходу є наявність суттєвих відмінностей в комеморативних практиках та законодавствах України та інших країн-учасниць Угоди у питанні вшанування пам’яті учасників Другої світової війни", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

Що відомо

За останні роки, Україна вийшла з понад 20 спільних угод с СНД. Зокрема, 5 серпня 2020 року Кабінет міністрів підтримав постанову про припинення співпраці прикордонних військ у сфері науково-дослідної діяльності із країнами СНД. Крім того, Україна вийшла з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав — учасниць СНД.

У вересні 2020 року Україна вийшла з трьох угод, укладених у рамках Співдружності незалежних держав: угоди про співробітництво у галузі ветеринарії, угоди про співробітництво в галузі санітарної охорони територій та угоди про створення координаційної ради з карантину рослин.

У грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив вихід України з наступних договорів в рамках СНД: Гірнича хартія держав – учасниць, Угода про координацію міждержавних відносин держав – учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях, Угода про координацію міждержавних відносин в галузі електроенергетики, Угода про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії.

16 лютого Верховна рада підтримала припинення дії міжнародного договору щодо участі України в Антитерористичному центрі Співдружності Незалежних Держав. Також нардепи проголосували за документ, який передбачає вихід з угоди про правила визначення походження товарів.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу