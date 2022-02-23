23 лютого поліцейські викрили директора філії Івано-Франківського облавтодору під час отримання частини хабаря від підприємця — 8 400 грн. Всього вимагав 40 тис. грн, йдеться на Facebook-сторінці департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Керівник філії облавтодору вимагав від підприємця 40 тис. грн. За цю суму обіцяв посприяти у підписанні договору оренди й наданні спецтехніки, що перебуває на балансі філії. Вона була потрібна для облаштування земельної ділянки на території одного з міст області. Поліцейські викрили чоловіка під час отримання першої частини хабаря — 8 400 грн", — йдеться у дописі.

Зараз слідчі готують директору філії повідомлення про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

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