На Івано-Франківщині оголосили про підозру директору підприємства і державному реєстратору. Ймовірно, чоловіки причетні до рейдерського захоплення майна, що завдало державі збитків на понад 31 млн грн. Про це на сайті Нацполіції області.

Як інформують на Facebook-сторінці СБ України в області, директор одного з товариств з обмеженою відповідальністю та державний реєстратор однієї з сільських рад Івано-Франківського району у 2020 році намагалися заволодіти соляним кар’єром, площею майже 100 га, а також майновими комплексами колишньої фабрики та одного з цехів, які перебувають у держвласності.

Фото: Facebook/Управління СБ України в Івано-Франківській області Зловмисники ухвалили рішення про передачу приватній структурі контрольного пакета акцій

Чоловіки перерозподілили частки статутного капіталу підприємства на свою користь і так привласнили 31 млн 298 тис. 947 грн державних грошей.

Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна прокуратура Правопорушники одержали фактичний контроль за діяльністю державного підприємства та заволоділи його майном

"Підозрювані таємно провели загальні збори без участі представників підприємства-засновника. Там вони ухвалили рішення про передачу приватній структурі контрольного пакета акцій (54%). Надалі державний реєстратор вніс відповідні зміни до держреєстру", — повідомляють на сайті Нацполіції.

Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна прокуратура Слідчі повідомили про підозру зловмисникам

Слідчі скасували реєстрацію і повернули усі гроші державі. Вони також повідомили чоловікам про підозру за ч. 1 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід.

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