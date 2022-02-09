На Івано-Франківщині оголосили про підозру директору підприємства і державному реєстратору. Ймовірно, чоловіки причетні до рейдерського захоплення майна, що завдало державі збитків на понад 31 млн грн. Про це повідомляють на сайті Нацполіції області.
Як інформують на Facebook-сторінці СБ України в області, директор одного з товариств з обмеженою відповідальністю та державний реєстратор однієї з сільських рад Івано-Франківського району у 2020 році намагалися заволодіти соляним кар’єром, площею майже 100 га, а також майновими комплексами колишньої фабрики та одного з цехів, які перебувають у держвласності.
Чоловіки перерозподілили частки статутного капіталу підприємства на свою користь і так привласнили 31 млн 298 тис. 947 грн державних грошей.
"Підозрювані таємно провели загальні збори без участі представників підприємства-засновника. Там вони ухвалили рішення про передачу приватній структурі контрольного пакета акцій (54%). Надалі державний реєстратор вніс відповідні зміни до держреєстру", — повідомляють на сайті Нацполіції.
Слідчі скасували реєстрацію і повернули усі гроші державі. Вони також повідомили чоловікам про підозру за ч. 1 ст. 365-2Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та ч. 3 ст. 362Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід.
Читайте також
- Карпатському заповіднику повернули ділянки, які незаконно передали у приватну власність
- На Прикарпатті у державну власність повернули солевиварювальний комбінат
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!