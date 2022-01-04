На Івано-Франківщині поліцейські затримали керівника одного зі структурних підрозділів Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. Про це Суспільному повідомила речниця обласної прокуратури Іванна Федик.

Фото: Facebook/Нацполіція області

За її словами, чоловік вимагав у підприємця 100 тис. грн за передачу в оренду і відчуження землі, а отримав з них — 25 тис. грн. За інформацією поліцейських, керівник отримав 27 тис. грн.

Фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

"Слідчі з'ясували, що виконувач обов’язків директора філії держпідприємства вимагав 100 тис. грн від підприємця за передачу в оренду частини майнового комплексу та відчуження державного майна і земельної ділянки. Йдеться про частину 3 статті 368 КК України", — розповіла Іванна Федик.

Після отримання грошей його затримали поліцейські, каже речниця прокуратури. Наразі слідчі готують керівнику повідомлення про підозру й обирають запобіжний захід. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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