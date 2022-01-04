logo logo
На Франківщині затримали керівника держпідприємства, який вимагав 100 тис. грн хабаря — прокуратура
КОРУПЦІЯРегіони

На Франківщині затримали керівника держпідприємства, який вимагав 100 тис. грн хабаря — прокуратура

Доповнено
Степан Пенкалюк
·
·
На Франківщині затримали керівника держпідприємства, який вимагав 100 тис. грн хабаря — прокуратура Фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

На Івано-Франківщині поліцейські затримали керівника одного зі структурних підрозділів Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Карпатського регіону НААННаціональна академія аграрних наук України. Про це Суспільному повідомила речниця обласної прокуратури Іванна Федик.

На Франківщині затримали керівника держпідприємства, який вимагав 100 тис. грн хабаря — прокуратураФото: Facebook/Нацполіція області

За її словами, чоловік вимагав у підприємця 100 тис. грн за передачу в оренду і відчуження землі, а отримав з них — 25 тис. грн. За інформацією поліцейських, керівник отримав 27 тис. грн.

На Франківщині затримали керівника держпідприємства, який вимагав 100 тис. грн хабаря — прокуратураФото: Івано-Франківська обласна прокуратура

"Слідчі з'ясували, що виконувач обов’язків директора філії держпідприємства вимагав 100 тис. грн від підприємця за передачу в оренду частини майнового комплексу та відчуження державного майна і земельної ділянки. Йдеться про частину 3 статті 368 КК України", — розповіла Іванна Федик.

Після отримання грошей його затримали поліцейські, каже речниця прокуратури. Наразі слідчі готують керівнику повідомлення про підозру й обирають запобіжний захід. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди