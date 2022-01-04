На Івано-Франківщині поліцейські затримали керівника одного зі структурних підрозділів Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Карпатського регіону НААННаціональна академія аграрних наук України. Про це Суспільному повідомила речниця обласної прокуратури Іванна Федик.
За її словами, чоловік вимагав у підприємця 100 тис. грн за передачу в оренду і відчуження землі, а отримав з них — 25 тис. грн. За інформацією поліцейських, керівник отримав 27 тис. грн.
"Слідчі з'ясували, що виконувач обов’язків директора філії держпідприємства вимагав 100 тис. грн від підприємця за передачу в оренду частини майнового комплексу та відчуження державного майна і земельної ділянки. Йдеться про частину 3 статті 368 КК України", — розповіла Іванна Федик.
Після отримання грошей його затримали поліцейські, каже речниця прокуратури. Наразі слідчі готують керівнику повідомлення про підозру й обирають запобіжний захід. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Читайте також
- У приміщеннях Івано-Франківської та Кропивницької митниць провели обшуки
- На Франківщині взяли під варту керівника управління Держпраці, якого підозрюють в отриманні хабаря
- В апеляційному суді Франківська розглядали справу ексдепутата сільради, якого затримали на хабарі
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!