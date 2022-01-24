На Івано-Франківщині поліцейський вимагав у іноземця хабар — ДБР

На Івано-Франківщині керівник одного з підрозділів Нацполіції в області вимагав 5 тис. доларів хабаря у громадянина Республіки Білорусь. Про це інформують на сайті Державного бюро розслідувань.
Як йдеться у повідомленні, за гроші поліцейський обіцяв надати позитивні рекомендації у міграційну службу про іноземця, щоб продовжити термін дії посвідки на тимчасове проживання в Україні.
Чоловіка затримали під час отримання усієї суми хабаря 22 січня. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Якщо вину поліцейського доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.
За інформацією КУРСу, затриманий – начальник сектору міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.
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