На Івано-Франківщині поліцейський вимагав у іноземця хабар — ДБР

На Івано-Франківщині керівник одного з підрозділів Нацполіції в області вимагав 5 тис. доларів хабаря у громадянина Республіки Білорусь. Про це інформують на сайті Державного бюро розслідувань.

Як йдеться у повідомленні, за гроші поліцейський обіцяв надати позитивні рекомендації у міграційну службу про іноземця, щоб продовжити термін дії посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Фото: Facebook/Теруправління ДБР у Львові Поліцейський вимагав у громадянина Республіки Білорусь 5 тис. доларів

Чоловіка затримали під час отримання усієї суми хабаря 22 січня. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Якщо вину поліцейського доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Фото: Facebook/Теруправління ДБР у Львові Поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років

За інформацією КУРСу, затриманий – начальник сектору міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

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