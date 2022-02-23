Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький 23 лютого зібрав брифінг у зв'язку з можливим оголошенням надзвичайного стану на території області.
Режим надзвичайного стану може бути введений на 30 днів, сказав Живицький. Для громадян нічого не зміниться, наголосив він. Він також попросив людей "нормально ставитися до прохання перевірити документи чи оглянути автотранспорт".
Введення воєнного стану сьогодні не обговорюється, додав Живицький.
Надзвичайний стан - це посилений контроль на території області, в Сумах буде створений штаб для забезпечення порядку на території Сумської громади, робота міськради буде переведена в надзвичайний режим, сказав міський голова Сум Олександр Лисенко.
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Що відомо
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