Тероборона на Полтавщині: як тренуються військові та що вивчають

На Полтавщині підрозділи тероборони укомплектовані на понад 70 % штатними військовими, а резервістами – приблизно на 20%. Про це розповів Суспільному заступник командира бригади Володимир Іщенко. За його словами, воїни мають заняття з інженерної та вогневої підготовки, а ще, зокрема, навчаються надавати невідкладну медичну допомогу.

В одній із частин тероборони на Полтавщині щодня займаються штатні військові, а резервісти – двічі на місяць.

Фото: Суспільне Полтава Тренування військових у частині

"У нас кожного дня різний вид (підготовки – ред.), згідно з розкладом занять. У нас тут розгорнуто три навчальних місця. Це – умовне місце із вогневої підготовки, де ми розбираємо питання саме із вогневої підготовки. Позаду розташоване навчальне місце із інженерної підготовки. І збоку – надання першої невідкладної медичної допомоги", – каже заступник начальника штабу батальйону тероборони на Полтавщині Роман.

"Вивчаємо різновиди мін, гранат, різних вибухових пристроїв. Є протипіхотні міни, є для техніки міни, є сигнальні вогні, дими", – говорить військовий батальйону тероборони на Полтавщині Іван.

Цей підрозділ тероборони укомплектований майже на 83 %, говорить заступник начальника штабу батальйону.

"Ми проводимо роботу щодо призову особового складу саме у наш підрозділ для подальшого виконання служби і виконання завдань за призначенням, які перед нами стоятимуть", – каже заступник начальника штабу батальйону тероборони на Полтавщині Роман.

Фото: Суспільне Полтава Військова частина

Загалом же на Полтавщині бригада тероборони складається із управління бригадою, а також п’яти батальйонів – по одному в кожному районі, каже Володимир Іщенко.

"Зараз ми проводимо першочергово загальновійськову підготовку з нашими резервістами. Крім того, наші військовослужбовці їздили на навчання, які проводились командуванням. І вони тепер готові приступити до навчання наших резервістів. Постійним складом ми укомплектовані уже більше ніж на 70%, резервістами ми укомплектовані десь близько 20%", – говорить заступник командира бригади тероборони Полтавщини Володимир Іщенко.

За словами заступника командира бригади Володимира Іщенка, вступити до підрозділів територіальної оборони можна від 18 років. Протягом усього часу у них служать військові, а під час надзвичайної ситуації – резервісти, тобто люди, які уклали контракт зі Збройними силами. Закон України «Про основи національного спротиву» набув чинності 1 січня цього року.

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